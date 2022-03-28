Хомс, Сирия, 28 марта, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Подразделения сирийской армии обнаружили запасы стрелкового оружия и боеприпасов, оставленные боевиками террористических группировок. Об этом 28 марта сообщает Al-Mayadeen.

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По данным журналистов, один из тайников был обнаружен в сельской местности недалеко от города Хомс. Радикалы обустроили подземное хранилище под домом одного из местных жителей.

Тайники также были обнаружены в других районах провинций Хомс и Хама. В руки военных попали автоматы, ручные пулемёты, боеприпасы и другое оружие и военное имущество.

Отмечается, что тайники были сделаны радикалами во время оккупации части районов провинции Хомс. Оружие предназначалось для «спящих ячеек» террористических организаций, действующих в этом районе.