Оренбург, 28 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Оренбургской области жительница города Гая добилась в судебном порядке того, чтобы медики предоставили ей информацию о смерти матери. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

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По данным инстанции, гайчанка в 2020 году потребовала от минздрава региона проведения проверки по факту смерти ее матери в больнице. Женщина полагал, что смерть летальный исход связан с халатностью сотрудников клиники.

В ответе министерство проинформировало о внеплановой проверке. Однако ведомство отказало в предоставлении результатов. Чиновники сослались на сведения, составляющие врачебную тайну, согласие на предоставление которых в информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство пациентом при жизни не дано.

Между тем в суде установлено, что пациентка не выразила прямого запрета информировать своих близких родственников и не определила иное лицо, которому должны быть переданы соответствующие сведения о нем и неблагоприятном прогнозе развития заболевания. В этом случае информация сообщается одному из родственников.

Отказ минздрава в предоставлении информации о результатах проверки признан незаконным. Суд возложил на административного ответчика обязанность устранить нарушение.