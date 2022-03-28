Москва, 28 марта, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Малый и средний бизнес может получить заём под 3%, если предприятие занимается выпуском высокотехнологичной продукции. Об этом 28 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с заместителями.

Government.ru Михаил Мишустин

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В ходе мероприятия он анонсировал новые меры поддержки бизнеса в условиях санкций. Так, компании могут получить льготные кредиты со ставкой под 3% годовых.

«Речь идёт о технологических и инновационных предприятиях, работающих в этом секторе, — сказал Мишустин. — Новый финансовый инструмент создан в рамках одной из стратегических инициатив социального-экономического развития, одобренных президентом».