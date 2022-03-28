Курск, 28 марта, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Курске на первом заседании межведомственной рабочей группы по реализации проекта «Квартал Малевича» представили эскизный проект застройки и макет квартала, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

Казимир Малевич за работой

По планам, квартал может появиться на улице Почтовой между улицами Радищева и Димитрова. Планируется не только открыть дом-музей Малевича, но и подготовить пространство для проведения творческих вечеров, выставок, выступлений музыкантов. Кроме того, проектом предусмотрен сквер.

«Макет, который уже подготовлен, — это пока только идея, первый взгляд. Считаю, что необходимо объявить архитектурный конкурс, чтобы все специалисты могли предложить свои варианты», — прокомментировал заместитель губернатора Виктор Карамышев.

«Квартал Малевича» может быть направлен для участия в новом Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города. Это позволит получить федеральное софинансирование на реализацию части идей.