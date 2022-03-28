Иркутск, 28 марта, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В 2021 году в Иркутской области производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составило 917,7 тыс. тонн. При снижении посевной площади на 1,8% и росте урожайности, производство зерна по сравнению с 2020 годом увеличилось на 52,6 тыс. тонн (на 6,1%). Об этом 28 марта сообщает территориальное управление государственной статистики.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

Отмечается также, что увеличение валового сбора произошло как в сельскохозяйственных организациях, так и в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей.

Удельный вес сельхозорганизаций в производстве зерна несколько сократился (с 43,5 до 42,5%), валовой сбор составил 389,9 тыс. тонн, что выше прошлогоднего уровня на 3,7%. Сбор зерна фермерскими хозяйствами составил 525,4 тыс. тонн, больше прошлогоднего на 8%. Фермерами собрано более половины общего урожая (57,2%).

Доля населения в структуре производства зерна остается незначительной (0,3%). Более 92 тыс. тонн рапса собрали сельхозпроизводители региона — это рекордный результат за всю историю Иркутской области.

Достичь таких показателей удалось за счет увеличения посевной площади в 1,5 раза. Производство картофеля уменьшилось на 3,3% и составило 333,1 тыс. тонн, сбор овощей снизился на 5,7% и составил 94,2 тыс. тонн. Посевные площади, занятые этими культурами, сократились на 5,6% и 6,3% соответственно. Сельскохозяйственные организации собрали картофеля на 8% меньше, чем в 2020 году.

Их удельный вес в производстве картофеля снизился с 8,0 до 7,6%. Доля фермерских хозяйств в областном производстве картофеля и овощей остается невысокой — 11−12%. Фермеры отдают предпочтение выращиванию более рентабельных зерновых культур.

Основной сбор картофеля и овощей в регионе традиционно обеспечивается хозяйствами населения. В 2021 году они собрали 270,9 тыс. тонн картофеля и 65 тыс. тонн овощей, соответственно 81% и 69% областного урожая этих культур.

Как сообщало ИА REGNUM, сибирские регионы в 2022 году намерены произвести более 16 млн тонн зерна. А к 2025 году, согласно прогнозам региональных министерств сельского хозяйства, в Сибири будут производить до 19 млн тонн зерна, что полностью обеспечит собственные потребности регионов. При этом наибольшую долю традиционно займут Алтайский и Красноярские края, Омская и Новосибирская области.

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