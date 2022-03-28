Уфа, 28 марта, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Структуру посевных площадей намерены изменить в Башкирии. Об этом 28 марта сообщил заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Pixabay.com Сахарная свекла

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Он сообщил, что в Башкирии намерены увеличить посевные площади льна, кукурузы, гречихи и сахарной свеклы.

В текущем году планируют довести площадь посевов сахарной свеклы до 47 тысяч гектаров, это позволит получить 1,8 млн тонн сахарной свеклы, из которой можно будет выработать 301 тыс. тонн сахарного песка (запас на два с половиной года).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что запасов сахара в Башкирии достаточно.