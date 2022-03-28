Лос-Анджелес, США, 28 марта, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Участники южнокорейского бойз-бэнда BTS приняли участие в церемонии вручения премии «Оскар». Прямую трансляцию мероприятия вела телекомпания ABC 28 марта.

Dispatch Южнокорейская группа BTS

После того, как был объявлен победитель в категории «Лучший анимационный фильм», на экране премии был показан ролик, в котором участники BTS говорят о своей любви к мультфильмам Disney и Pixar. В небольшом интервью музыканты назвали свои любимые картины студий. Как отмечает издание Billboard, показ видео стал «неожиданностью» для присутствующих.

ИА REGNUM напоминает, что в номинации «Лучший анимационный фильм» победила картина «Энканто». За победу в категории также боролись датский мультфильм «Побег», «Лука» от студии Pixar, «Митчеллы против машин» от Sony Pictures Animation и «Райя и последний дракон» компании Disney.