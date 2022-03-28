Тбилиси, 28 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Акции протеста, вызванные ростом цен, которые прошли 27 марта в Тбилиси и ряде других грузинских городов, были организованы оппозиционной партией «Единое национальное движение» (ЕНД). Об этом 28 марта на заседании правительства заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

ЕРА:JULIEN WARNAND Ираклий Гарибашвили

«Хочу призвать граждан к спокойствию. На фоне вызовов страна сохраняет мир, стабильность. Мы должны не подаваться эмоциям, провокациям, а мирно и твёрдо продолжить развитие страны», — сказал Гарибашвили.

Он отметил, что на прошедших протестных акциях правоохранителям пришлось задержать некоторых участников, так как они якобы нарушали порядок. Премьер-министр призвал жителей страны соблюдать закон.

Гарибашвили также заявил, что правительство и так заинтересовано в том, чтобы сдержать рост цен.

Стоит отметить, что 27 марта в Тбилиси в ходе акции протеста задержали 20 человек. По информации правоохранителей, они якобы пытались перекрыть проезжую часть дороги.