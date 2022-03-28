Новосибирск, 28 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Новосибирской области проблемы ещё семи долгостроев будут решены с применением механизма публично‑правовой компании «Фонд развития территорий». Решение принято наблюдательным советом компании, сообщили в правительстве региона.

Volgograd.ru Долгострой

По официальным данным, компенсацию за своё недостроенное жильё получат около 750 новосибирских дольщиков.

«Механизм ППК «Фонд» сегодня очень мощная мера государственной поддержки, — отметил исполняющий обязанности министра строительства региона Алексей Колмаков. — В нашем регионе таким образом решается вопрос 24 проблемных объектов — это более 2600 дольщиков».

Он уточнил, что в ППК «Фонд» направлены ходатайства в отношении ещё 20 новосибирских долгостроев. На эти цели в бюджете Новосибирской области на 2021−2023 годы заложено более 1,5 млрд рублей, планируемое финансирование со стороны ППК «Фонд» за это время составит 5,4 млрд рублей.