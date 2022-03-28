Приштина, Сербия, 28 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 28 марта выразила соболезнования в связи с кончиной первого посла США в Косово Джона Мензиса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

На своем аккаунте в социальной сети Османи назвала американского дипломата большим другом Косово.

«Он работал в мрачные для нас дни и доносил наши требования о мире и независимости. Выражаю искренние соболезнования его семье и друзьям».

Мензис работал послом США в Косово с 7 января 1996 г. по 15 декабря 1996 г. Он также проходил дипломатическую службу в Венгрии, ГДР и Болгарии, работал представителем США в ООН в Нью-Йорке и в Офисе координатора по вопросам восточноевропейской демократии (SEED) в Вашингтоне.

С 1997 по 1999 год Мензис и Дженнингс Рэндольф работали старшими научными сотрудниками Балканской рабочей группы в качестве руководителей Института мира Соединенных Штатов.