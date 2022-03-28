Москва, , 13:35 — REGNUM Возможное участие Польши в будущих мирных соглашениях России и Украины отказался комментировать пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами 28 марта.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Представителя Кремля спросили, могут ли такие страны, как Польша, с её недружественной риторикой по отношению к России, быть гарантом выполнения будущих договорённостей. Песков заявил, что в детали переговоров сейчас «влезать» не следует.

«Мы считаем, что это нецелесообразно, и это может повредить переговорному процессу», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох рассказал о желании Украины сделать польскую сторону гарантом соглашений с Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала Polsat.

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