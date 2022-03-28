Астрахань, 28 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Астраханской области приняты новые меры поддержки детей-сирот и семей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

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Детям-сиротам, не имеющим юридически закреплённой за ними жилплощади, предоставят денежную компенсацию за найм жилья (не более 10 тыс. рублей за каждый месяц пользования) и единовременную денежную выплату на покупку жилья.

Сейчас в региональном списке детей-сирот, нуждающихся в жилплощади, — 3272 человека. Из них 2701 уже исполнилось 18 лет, и 986 из них не имеют никаких закреплённых жилых помещений. Нормативный акт вступит в силу 1 июля. До 1 октября 2022 года дети-сироты могут подать заявление на получение соцподдержки.

Семьям военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга или пропавших без вести, дополнительно выплатят по одному миллиону рублей.