Красногорск, 28 марта, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Площадь посевных площадей на территории Подмосковья следует увеличить. Об этом 28 марта заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

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Глава региона отметил, что необходимо активнее вводить в сельскохозяйственный оборот простаивающие земли.

«Ещё одна тема, которая звучала на совещании у президента России — была дана команда активно работать на увеличением площади посевных площадей. У нас есть собственники, где земля простаивает. Мы считаем, что такое отношение, особенно сейчас, недопустимо», — сказал Воробьев.