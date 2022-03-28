Барнаул, 28 марта, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Обнародованы данные о миграционных процессах в Алтайском крае в январе 2022 года, по данным территориального управления госстатистики, они свидетельствуют об усилившемся оттоке населения.

RitaE Население

Всего за первый месяц 2022 года из региона уехали 2 467 человек, хотя годом ранее этот показатель был на 580 меньше — 1 887. В основном люди уезжают на ПМЖ в другие регионы страны — таких насчитывается 1 370. За границу переехали 1 097 человек.

В основном речь идет о странах СНГ (1 022). В страны дальнего зарубежья перебрались 75 человек за месяц.

Напомним, в ноябре 2021 года известие о выросшем в пять раз за год миграционном оттоке населения в Алтайском крае разделило пользователей соцсетей на два лагеря: тех, кто винят в происходящем региональную власть, и тех, кто пеняет на мигрантов.

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