Енисейск, Красноярский край, 28 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В городе Енисейске Красноярского края 65-летняя женщина обвиняется в убийстве сожителя. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 марта в Главном следственном управлении СКР по региону.

(сс) niekverlaan С ножом

19 марта в квартире в Енисейске обнаружили тело 43-летнего мужчины. Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») возбудили против его 65-летней сожительницы.

По версии следствия, мужчина и женщина жили вместе с октября 2021 года. Они часто ссорились. Ночью 19 марта после очередного конфликта женщина дважды ударила спящего мужчину ножом в шею. От полученных ранений он скончался на месте.

Женщина арестована, ей предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области осудили мужчину, убившего предпринимателя 17 лет назад.

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