Миллеровский район, Ростовская область, 28 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Сотрудник администрации Миллеровского района Ростовской области стал фигурантом уголовного дела о получении взяток. Об этом сообщает пресс-служба донского управления ФСБ России.

Inforesist.org Сотрудник ФСБ

Установлено, что управляющий делами администрации Миллеровского района — председатель районной административной комиссии в обмен на деньги покрывал незаконную предпринимательскую деятельность, которая наносила невосполнимый ущерб экологии. Утилизация жидких бытовых отходов на территории Миллеровского района осуществлялась вне установленных законом мест — в лесопосадках, полях и водоёмах.

Возбуждено уголовное дело по статье о мелком взяточничестве.