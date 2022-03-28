* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 28 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В афганской провинции Герат подтвердили, что Халид Кадери, поэт и журналист, последние десять дней удерживается талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Afghanistan International.

Tasnimnews.com Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Источники говорят, что репортёр был задержан разведкой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подвергся побоям в тюрьме. Пока неясно, по какому обвинению Кадери был арестован радикалами, которые не прокомментировала арест.

После того, как в августе 2021 года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили полный контроль над Афганистаном, большое количество средств массовой информации было закрыто, многие журналисты были вынуждены покинуть страну, а другие, особенно женщины-журналисты, остались без работы.

В феврале текущего года организация «Репортёры без границ» заявила, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с момента захвата ими власти, задержали 50 журналистов. Организация процитировала некоторых журналистов, заявивших, что они подвергались пыткам.

Правозащитные организации выражали обеспокоенность состоянием свободы слова при талибах (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В последнем случае Всемирная служба Би-би-си сообщает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прекратили публикацию информационных бюллетеней на персидском, пушту и узбекском языках в Афганистане.