45 российских дипломатов покинули Польшу
Варшава, 28 марта, 2022, 13:09 — ИА Регнум. 45 российских дипломатов покинули Польшу. Об этом 28 марта сообщил российским журналистам посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Польша
«Дипломаты покинули территорию Польши», — сказал посол.
Он подчеркнул, что российское посольство в Польше и консульский отдел продолжают выполнять свои задачи и будут решать их с учётом возникших новых ограничений.
По словам Андреева, Польша не смогла предъявить никаких конкретных претензий высланным российским дипломатам.
Напомним, ранее польские власти постановили выслать из страны 45 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже.