Варшава, 28 марта, 2022, 13:09 — ИА Регнум. 45 российских дипломатов покинули Польшу. Об этом 28 марта сообщил российским журналистам посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

Польша

«Дипломаты покинули территорию Польши», — сказал посол.

Он подчеркнул, что российское посольство в Польше и консульский отдел продолжают выполнять свои задачи и будут решать их с учётом возникших новых ограничений.

По словам Андреева, Польша не смогла предъявить никаких конкретных претензий высланным российским дипломатам.

Напомним, ранее польские власти постановили выслать из страны 45 российских дипломатов, обвинив их в шпионаже.