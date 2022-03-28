Орск, Оренбургская область, 28 марта, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области ввели режим повышенной готовности. Причиной стал неблагоприятный метеопрогноз. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Александр Погожев ИА REGNUM Сильный ветер со снегом

С 28 марта до 2 апреля службы экстренного реагирования, коммунальные и дорожные предприятия, сетевые организации переведены в режим повышенной готовности. Ожидается усиление ветра, снег и дождь.

По данным гидрометцентра, в Оренбуржье с 28 по 31 марта будет преобладать пасмурная, с осадками и порывистым ветром погода. Так, сегодня. 28 марта, в Орске порывы ветра могут достигать 19 метров в секунду. Во вторник, 29 марта, в области будет властвовать ветер силой до 23 метра в секунду, а 30 марта — до 21 метра.