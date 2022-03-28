Москва, 28 марта, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Верить больше европейским посредникам на переговорах нельзя. Об этом 28 марта заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью сербским СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Верить им теперь нельзя. И никаких челноков от наших западных коллег я бы не хотел видеть. Потому что они уже отчелночили своё и в феврале 2014 года на Украине, и в феврале 2015 года года в Минске», — заявил Лавров.