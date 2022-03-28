Москва, 28 марта, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Доллар продолжил корректироваться вниз на прошлой неделе (21−25 марта) и завершил торги немногим выше психологической отметки 100 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Доллары

«Сегодня, 28 марта, пара доллар/рубль демонстрирует небольшой нисходящий уклон, но на резкие движения не решается, удерживаясь над уровнем 95 руб., который представляет собой ближайшую поддержку на пути к мартовским минимумам в районе отметки 91 руб.

Несмотря на поступательное восстановление позиций российской валюты, которое наблюдается со второй половины марта, его бычий потенциал по-прежнему ограничен.

На данный момент вряд ли стоит рассчитывать на заметное продвижение котировок пары в южном направлении хотя бы по той причине, что на международной арене доллар чувствует себя уверенно, подбираясь к майским максимумам 2020 года, отмеченным ранее в этом месяце.

Сейчас все внимание игроков переключается на переговоры делегаций России и Украины, который должны состояться 28 марта в Стамбуле.

Опираясь на опыт прошлых раундов, инвесторы не питают особых иллюзий по поводу каких-то конкретных договоренностей сторон, но все же традиционно надеются на подвижки в позитивную сторону.

В случае разочарования уклонение от рисков, которое сейчас превалирует на площадках, усилится и надавит на хрупкую российскую валюту.

В контексте переговоров краткосрочная волатильность в паре доллар/рубль повысится, однако в целом нельзя отрицать продолжение плавного смещения доллара в более низкие диапазоны после панического обвала рубля в конце февраля-начале марта», — пояснил эксперт.

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