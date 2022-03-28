Якутск, 28 марта, 2022, 13:05 — ИА Регнум. В Якутии развивают отечественный кинематограф, снимая фильмы, которые готовы выходить на федеральный уровень, на фоне введения антироссийских санкций и отмены премьер своих фильмов иностранными киностудиями Disney, Warner Bros., Universal, Sony Pictures и Paramount. Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Хованская ИА REGNUM В кино

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В республике уже сняли такие кинокартины, как «Рядовой Чээрин», «Тыгын Дархан» и «Пугало», и в связи с этим генеральный директор киносети региона Пётр Чиряев предложил ввести в российский кинопрокат снятые в республике картины взамен западных.

Также развитие киноиндустрии в Якутии ведётся и по направлению перенимания опыта мастеров отечественного кино.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что московская компания «Стенд-до» готова увеличить свое производство для того, чтобы заместить уходящие из России из-за антироссийских санкций западные мебельные бренды.