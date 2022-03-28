Кабул, 28 марта, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Дороги в уездах Нава и Аджрисан афганской провинции Газни и уезда Мирамор провинции Дайкунди были закрыты для движения в течение последних пяти месяцев. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Anne Worner Дорога

Источники сообщили изданию, что они неоднократно обсуждали эту проблему с местными представителями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Газни и Дайкунди, но до сих пор на это не обращалось никакого внимания.

По словам собеседников, сейчас люди вынуждены расчищать эти дороги за свой счёт.

Несмотря на неоднократные звонки узнать мнение местных властей Газни по этому поводу не удалось.