Москва, 28 марта, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Информация о якобы ухудшении здоровья министра обороны России Сергея Шойгу является откровенной ложью. Об этом 28 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров прокомментировал слухи, которые появились в некоторых СМИ по поводу состояния здоровья главы Минобороны Сергей Шойгу. По словам руководителя МИД, данные сообщения являются откровенной ложью.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ход переговоров между Россией и Украиной.