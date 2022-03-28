Белгород, 28 марта, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Из-за перебоев в поставках сырья или материалов на трёх — или четырёхдневную рабочую неделю переведены 1 955 сотрудников промышленных предприятий Белгородской области. Такие данные прозвучали 28 марта на совещании в правительстве региона.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Токарь за работой

По данным областного министерства экономического развития и промышленности, мониторинг ситуации ведётся по 140 предприятиям. Четыре организации из этого списка при неблагоприятном стечении обстоятельств могут приостановить производство в течение одного месяца, риск закрытия в течение трёх месяцев существует у 17 компаний. В оплачиваемый отпуск отправлены только 247 работников промпредприятий.

В вынужденном отпуске, получая 2/3 зарплаты, находятся 170 сотрудников белгородского аэропорта.