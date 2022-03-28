Владикавказ, 28 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Северной Осетии попал под статью 20-летний житель селения Чикола. Его обвили в распространении материалов, направленных на возбуждение межнациональной розни. Факт совершения преступных действий в сети интернет выявили сотрудники ЦПЭ МВД Северной Осетии, сообщили 28 марта в пресс-службе регионального управления МВД.

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Из подробностей дела известно, что молодой человек создал в социальной сети учетную запись. Подписавшись выдуманным именем, злоумышленник разместил в одном из новостных пабликов комментарии экстремистского характера, оскорбляющие честь и достоинство людей по национальному признаку.

В отношении совершившего преступное деяние, подпадающее под статью об АП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» был составлен протокол. Злоумышленник легко отделался — ему присудили лишь 10 тыс. рублей штрафа.

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