Москва, 28 марта, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Есть основания считать, что НАТО начинает понимать озабоченность России по вопросам безопасности. Об этом 28 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью сербским СМИ.

Пресс-служба МИД РФ Сергей Лавров

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«У нас есть основания полагать, что сейчас наши серьёзнейшие озабоченности, которые напрямую касаются наших коренных законных интересов, все-таки услышаны, их начинают понимать», — сказал Лавров.

Он отметил, что в этом случае Запад «будет влиять и на киевский режим».

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