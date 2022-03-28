Воронеж, 28 марта, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Двое воронежских полицейских, отличившихся при задержании вооружённого преступника, совершившего нападение на отдел полиции в Лискинском районе, награждены государственными наградами. Сотрудников полиции 28 марта поздравил министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области Воронежские полицейские награждены за задержание вооружённого преступника

Оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОМВД России по Подгоренскому району младший лейтенант полиции Михаил Сусненко и полицейский роты ППСП ОМВД России по Лискинскому району старший сержант полиции Алексей Назенцев отличились при задержании вооруженного мужчины, совершившего 16 сентября 2021 года нападение на территориальное подразделение полиции. Сусненко удостоен награды «За отличие в охране общественного порядка», Назенцев — «За отвагу».

Рано утром преступник на автомобиле ВАЗ-21 213 подъехал к зданию ОМВД России по Лискинскому району, он разрушил входную дверь и бросил в фойе отдела дымовую шашку и взрывное устройство, а затем несколько раз выстрелил в сторону дежурной части. В момент нападения в холле находился старший сержант полиции Алексей Назенцев. Несмотря на ранение, полицейский сумел занять тактически верную огневую позицию и смог ранить нападавшего. Преступнику удалось скрыться, задержан он был спустя сутки в районе села Юдино Подгоренского района. Во время преследования полицией водитель выставил в открытое боковое окно карабин, младший лейтенант полиции Михаил Сусненко несколько раз выстрелил по автомобилю для его принудительной остановки. Подозреваемыйполучил ранение, машина потеряла управление и остановилась, после чего полицейский обезвредил его.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным следствия, мужчина на почве бытового конфликта убил знакомую семью, а затем при помощи взрывного устройства совершил подрыв входной двери здания отдела полиции в Лисках, после чего скрылся.