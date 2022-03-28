Ростов-на-Дону, 28 марта, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В Ростовской области в минувшие выходные зарегистрировано 19 ландшафтных пожаров. Площадь, пройденная огнём, составила 0,6 гектара, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России 28 марта.

ГУ МЧС России по Ростовской области Пал травы

На Дону разрешены плановые выжигания сухой травы. Только с 21 по 27 марта в Ростовской области проведено более 250 плановых выжиганий прошлогодней растительности. Однако проводятся такие работы в исключительных случаях, в определенное межведомственной комиссией время, в конкретных места и при строгом соблюдении всех требований пожарной безопасности.

Самовольный пал травы рассматривается как нарушение правил пожарной безопасности.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы.