Москва, 28 марта, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе, заявил, что главное — это обеспечить всеми сторонами выполнение режима перемирия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Этот вопрос нужно задавать нашим военным, они в контакте с азербайджанской стороной, с армянской стороной. И, безусловно, сейчас главное обеспечить продолжение режима выполнения всеми сторонами условий соответствующих договоренностей», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, в Нагорном Карабахе 24 марта сообщили, что азербайджанские подразделения нарушили линию соприкосновения и вошли в село Фурух. 27 марта в Минобороны РФ заявили, что Азербайджан отвёл войска, но в тот же день в Баку сообщили, что азербайджанские военнослужащие остаются на своих позициях в Фурух. 28 марта в МИД Армении также заявили, что азербайджанские войска не вернулись на прежние позиции.