Лос-Анджелес, США, 28 марта, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Американскому актёру Джейсону Момоа удалили грыжу. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Оскар» 28 марта.

Gage Skidmore Джейсон Момоа

По словам Момоа, он пережил операцию накануне мероприятия. «Вчера мне сделали операцию по удалению грыжи… Я старею, чуваки. Это не CinemaCon 2016 года, понимаете, о чем я?» — отшутился он. Актёр также отметил, что рад видеть на премии свою падчерицу, актрису Зои Кравиц.

ИА REGNUM напоминает, что Джейсон Момоа сыграл одну из ключевых ролей в картине «Дюна» Дени Вильнёва. Фильм взял «Оскар-2022» в шести номинациях.