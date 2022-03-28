Пермь, 28 марта, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Пермском крае неделя (28 марта — 3 апреля) ожидается с изобилием мокрого снега и дождей. Согласно метеопрогнозу, на юге региона может выпасть месячная норма осадков. Об этом сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Дождь

В регионе будут властвовать температурные контрасты. В конце недели значительно потеплеет и пройдут сильные и продолжительные осадки в виде мокрого снега и дождя.

На неделе в южной части Прикамья и в Перми возможно выпадение месячной нормы осадков за неделю, на севере — полторы недельной нормы (большая часть которой уже выпала в ночь на 28 марта). В конце недели при прохождении средиземноморских циклонов вероятны сильные смешанные осадки, налипание мокрого снега, возможен сильный переохлажденный дождь и гололед.

В конце недели (2 апреля) при прохождении средиземноморских циклонов вероятны сильные смешанные осадки (до 20 мм в сутки), налипание мокрого снега, возможен сильный переохлажденный дождь и гололед. Температура воздуха ожидается близкой к 0˚С, по югу края до +5˚С. Есть вероятность переохлажденного дождя, гололедных явлений, налипания мокрого снега и падения деревьев под его тяжестью. Ожидается, что 3 апреля на юге края потеплеет до +10˚С.