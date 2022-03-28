Кемерово, 28 марта, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Несмотря на то, что внутренний туризм на подъёме, необходимо дополнительно стимулировать этот сектор экономики. Такое мнение высказал председатель комитета по вопросам туризма, спорта и молодёжной политики парламента Кемеровской области Сергей Григорьев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

«В первую очередь, снижая стоимость туров для людей, в том числе за счёт компенсаций. В Кузбассе запущена региональная программа лояльности для Шерегеша, а на федеральном уровне открыта программа туристического кешбэка, — уточнил Григорьев. — Купить тур можно с 15 марта до 1 мая, а сама поездка должна состояться с 15 марта до 1 июля, быть не менее двух ночей и оплачена картой «МИР». В течение пяти дней возвращается 20% от стоимости поездки. При этом количество поездок на одного человека не ограничено. А ещё у нас отличная новость для молодых мам и пап. У нас возобновляется программа детского кешбэка, когда за детскую путёвку в детские лагеря возвращается 50% стоимости. Только в прошлом году по этой программе отдохнули 420 тысяч кузбаских детей и в этом году с 1 мая до 30 сентября можно воспользоваться детским кешбэком».

Он также отметил, что несмотря на то, что Кузбасс ассоциируется с горнолыжным туризмом, инфраструктура позволяет принимать гостей круглый год.