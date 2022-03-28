Бухарест, 28 марта, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В румынской акватории Черного моря обнаружена дрейфующая морская мина, предположительно оказавшаяся в регионе после сильного шторма в Одессе. Об этом 28 марта сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Eszcze Морская мина

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Согласно официальной информации, снаряд был обнаружен 28 марта в 70 км от морского порта Мидия на юго-западе Румынии. В указанный район в срочном порядке был направлен минный тральщик «Вице-адмирал Константин Бэлеску» румынских ВМС.

По предварительной информации, эксперты идентифицировали боеприпас как плавучее взрывное устройство, принадлежащее одному из военных объектов на Украине.

«Аналитики считают, что мина являются частью оборонительного устройства украинской армии», — говорится в заявлении Минобороны Румынии.

Как передавало ИА REGNUM, 26 марта начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге сообщил, что украинские мины, дрейфующие в Черном море, через несколько суток могут достигнуть Румынии.