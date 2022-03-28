Рамалла , 28 марта, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Полиция Израиля провела серию рейдов на территории Западного берега реки Иордан. Об этом 28 марта сообщает информационное агентство Maan.

Israel Police Полиция. Израиль

По данным журналистов, операция началась после того, как в окрестностях города Хадер палестинцами были убиты двое полицейских. Утром 28 марта полицейские подразделения вошли в город Умм-аль-Фахм и провели рейды по домам местных жителей. Как минимум шестеро палестинцев были арестованы.

Сообщения об арестах палестинцев также приходят из Иерусалима, Рамаллы и ряда других городов.

Ранее СМИ сообщили о том, что израильская полиция повысила уровень боевой готовности до максимального и организовала постоянное вооружённое патрулирование улиц в городах с арабским населением.