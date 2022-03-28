Израильская полиция начала массовые аресты палестинцев — Maan
Рамалла , 28 марта, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Полиция Израиля провела серию рейдов на территории Западного берега реки Иордан. Об этом 28 марта сообщает информационное агентство Maan.
По данным журналистов, операция началась после того, как в окрестностях города Хадер палестинцами были убиты двое полицейских. Утром 28 марта полицейские подразделения вошли в город Умм-аль-Фахм и провели рейды по домам местных жителей. Как минимум шестеро палестинцев были арестованы.
Сообщения об арестах палестинцев также приходят из Иерусалима, Рамаллы и ряда других городов.
Ранее СМИ сообщили о том, что израильская полиция повысила уровень боевой готовности до максимального и организовала постоянное вооружённое патрулирование улиц в городах с арабским населением.