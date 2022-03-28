Баку, 28 марта, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов 28 марта провёл совещание с руководством вооружённых сил (ВС) республики, на котором обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджанская армия

«З. Гасанов дал поручение командно-начальствующему составу о том, чтобы личный состав в любой момент был готов применить принятое на вооружение современное оружие, технику и иные боевые средства», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, участники совещания провели анализ ситуации в Нагорном Карабахе. Гасанов объявил о проведении военных учений, на которых отработать навыки ведения «реального боя».

Напомним, в Нагорном Карабахе 24 марта сообщили, что азербайджанские подразделения нарушили линию соприкосновения и вошли в село Фурух. 27 марта в Минобороны РФ заявили, что Азербайджан отвёл войска, но в тот же день в Баку сообщили, что азербайджанские военнослужащие остаются на своих позициях в Фурух. 28 марта в МИД Армении также заявили, что азербайджанские войска не вернулись на прежние позиции.