Пенза, 28 марта, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Пензенской области для профилактики подростковой безнадзорности планируют внедрить систему наставничества. По словам губернатора Олега Мельниченко, персональное кураторство над входящими в зону риска ребятами является одним из самых эффективных способов предотвращения противозаконных действий и коррекции их поведения.

Иван Шилов ИА REGNUM Подростковая жестокость

Несмотря на снижение некоторых показателей преступности, система функционирующей ранее глубокой профилактики в Пензенской области была утрачена. Ее нужно восстановит и перезапустить, поручил Мельниченко.

В каждом районе области проводились рейды. Вся полученная информация сводилась в единый план мероприятий. Профилактические мероприятия велись по семьям группы риска. Информация о попавших к правоохранителям подростках предоставлялась не только родителям, но и классному руководителю, директору школы, министру образования.

Губернатор распорядился проработать вопрос о закреплении детей группы риска за наставниками.

«Каждый ребенок должен найти своего общественного воспитателя, который с ним занимался бы наряду с родителями. Потому что у многих, стоящих на учете, родители оказываются неспособными этот процесс организовать. Соответственно, на это нужно обратить особое внимание и применить в работе», — резюмировал глава Пензенской области.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области среди расследованных преступлений в 2021 году порядка 63,5% приходится на лиц, ранее преступивших закон.

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