Москва, 28 марта, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Московская компания «Стенд-до» готова увеличить свое производство для того, чтобы заместить уходящие из России из-за антироссийских санкций западные мебельные бренды. Об этом 28 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Компания еще в 2020 году запустила выпуск stay home desk — компактных столов для работы и учебы из дома, так как на фоне пандемии спрос на оборудование для домашних офисов значительно вырос.

Также предприятие готово расширять производственную линейку и хочет в дальнейшем производить стулья, табуреты, столы и мебель для животных. При этом гендиректор компании Артем Боровой рассказал, что с уходом из России Ikea, Jysk и ряда других брендов освободился сегмент рынка стильной и доступной мебели, что в фирме считают новой возможностью для себя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки России Вугар Багиров рассказал, что благодаря более высокой сахаристости (16% против 15% у иностранных аналогов), созданные отечественными селекционерами сорта не уступают зарубежным аналогам.