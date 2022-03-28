Колпино, Санкт-Петербург, 28 марта, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Колпинском районе Санкт-Петербурга в рамках программы реновация построят школу и детский сад. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе компании «СПб Реновация».

Иван Шилов ИА REGNUM Реновация

Строительство объектов социальной инфраструктуры четвертой очереди жилого комплекса «Новое Колпино» одобрили на заседании градостроительной комиссии. Учебное заведение сможет принять 825 школьников, а детский рассчитан на 220 мест.

Программа реновации уже активно реализуется в районе. В квартале Красный Кирпичник возвели уже две очереди, третья строится. Из 23,3 тыс. кв. м расселили 4,4 тыс. Компания уже передала Петербурге детский сад и два медицинских кабинета.

Также согласование прошёл дом ЖК «Астрид», площадь которого составляет 20,3 тыс. кв. м. Его строительство станет последним этапом по обновлению квартала. Также жилой комплекс получит кабинет врача общей практики и пункт полиции.

Напомним, что в июле 2021 года «СПб Реновация» в Колпино перешла к сносу последних жилых объектов. Всего снесли 22 аварийных жилых дома, которые относятся к 1940−60 годам постройки.