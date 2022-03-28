Красногорск, 28 марта 2022, 12:53 — REGNUM Ситуация в экономике и других сферах жизнедеятельности Подмосковья складывается непростой, но открывает новые перспективы. Об этом 28 марта заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.
«Всё понимаем, что находимся в весьма сложной, но интересной ситуации. Интересной, потому что наша задача — сделать всё, чтобы регион Подмосковья разваривался», — сказал глава Московской области.
При этом он выразил мнение, что для плодотворной работы региональных и муниципальных органов власти необходимо активно проводить встречи с бизнесом и населением, чтобы напрямую узнавать интересующие их вопросы.
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