Красногорск, 28 марта, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Ситуация в экономике и других сферах жизнедеятельности Подмосковья складывается непростой, но открывает новые перспективы. Об этом 28 марта заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

«Всё понимаем, что находимся в весьма сложной, но интересной ситуации. Интересной, потому что наша задача — сделать всё, чтобы регион Подмосковья разваривался», — сказал глава Московской области.

При этом он выразил мнение, что для плодотворной работы региональных и муниципальных органов власти необходимо активно проводить встречи с бизнесом и населением, чтобы напрямую узнавать интересующие их вопросы.