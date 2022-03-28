Москва, , 12:52 — REGNUM Подготовка к новой форме расчётов неизбежно требует времени. Об этом 28 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков. Дротики. Дартс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Процесс поставок — он весьма и весьма сложный. Это не покупка какого-то товара в магазине, где вы покупаете и на кассе расплачиваетесь. Поэтому это и поставки, и оплата, и подведение балансов, это процессы, растянутые по времени», — заявил Песков.

«Сейчас все модальности как раз прорабатываются между ведомствами, с Газпромом. Потом будут чёткие временные рамки», — указал он