Москва, 28 марта, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В графике президента России Владимира Путина разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном на сегодня и завтра нет. Об этом сегодня, 28 марта, заявил пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

По его словам, беседа лидеров двух стран не запланированы, но при необходимости разговор может состояться в любой момент.

«События развиваются быстро, поэтому необходимость общения может появиться в любой момент», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон периодически проводят телефонные переговоры.

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