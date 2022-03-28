Москва, , 12:51 — REGNUM Россия однозначно не будет поставлять газ бесплатно, модальности оплаты в рублях сейчас прорабатываются. Об этом 28 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Это не покупка какого-то товара в магазине, где вы покупаете и на кассе расплачиваетесь», — сказал Песков.

Он отметил, что процесс поставок весьма сложный. Он включает в себя поставки, оплату, подведение балансов.

«Это процесс, растянутый по времени. Сейчас все модальности как раз прорабатываются», — сказал Песков.

По его словам, вопрос обсуждают соответствующие ведомства, а также «Газпром». Позже они определять чёткие временные рамки.

Также представитель Кремля подчеркнул, что Москва однозначно не будет бесплатно поставлять газ. На вопрос, каковы будут действия в случае отказа Европы платить в рублях, он ответил, что эта проблемы будут решаться по мере их поступления.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта реализовать меры по изменению валюты платежа по поставкам газа в ЕС и другие страны, которые ввели санкции в отношении России.