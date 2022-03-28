Скопье, , 13:56 — REGNUM Лидер Альянса за албанцев Зиадин Селя 27 марта заявил, что его партия получила статистику по прошедшей осенью 2021 года переписи населения, согласно которой албанцы составляют 34% населения Северной Македонии, а македонцы — 59%.

Перепись Untmsh.com

Официальные результаты переписи населения будут опубликованы 30 марта. Очная перепись проходила в течение сентября 2021 года, представители диаспоры получили возможность голосовать в течение полугода — с марта по 30 сентября 2021 года.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Селя 27 марта был переизбран главой Альянса за албанцев.

Напомним, Альянс за албанцев является одной из двух неприсоединившихся к правящей коалиции албанских партий Северной Македонии. Второй оппозиционной албанской партией является движение «Беса», представитель которого Реджеп Кастриоти был перекуплен правящей коалицией и не явился в зал заседания в день, когда было должно состояться голосование о вынесении вотума недоверия правительству Зорана Заева. Перебежчик лишил оппозицию большинства голосов в парламенте, а затем к оппозиции присоединилась еще одна албанская оппозиционная партия — Альтернатива.

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