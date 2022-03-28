Бейрут, 28 марта, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Правительство Ливана обратилось к ряду арабских государств с просьбой разрешить экспорт продуктов питания. Об этом 28 марта сообщает агентство Lebanon 24.

Вегетарианские продукты

По данным журналистов, премьер-министр Ливана Наджиб Микати обратился к главе МИД Алжира Рамтану Ламамре с просьбой разрешить в Ливан экспорт алжирского сахара. Просьбы о возобновлении поставок продовольствия в Ливан были также направлены лидерам ряда других арабских государств.

Ранее алжирские власти ввели ограничения на вывоз продуктов питания и ряда товаров первой необходимости из страны.

Представители ливанского правительство утверждают, что из-за ситуации на Украине страна в ближайшее время рискует остаться без запасов зерна и других продовольственных товаров.