Москва, , 12:51 — REGNUM Российско-украинские переговоры в турецком Стамбуле, как ожидается, начнутся 29 марта. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 28 марта журналистам.

Дмитрий Песков Официальное интернет-представительство президента России

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Он отметил, что сегодня они вряд ли продолжатся, так как делегации отправляются в Турцию.

«Но ожидаем, что завтра это может теоретически произойти», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Украина вступили в переговоры 28 февраля, на пятый день проведения российской военной спецоперации по защите Донбасса. Затем 10 марта в Анталье состоялась встреча глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящее время переговоры продолжаются в режиме видеоконференцсвязи, делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

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