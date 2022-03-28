Переговоры России и Украины в Стамбуле могут начаться 29 марта — Песков
Москва, 28 марта, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Российско-украинские переговоры в турецком Стамбуле, как ожидается, начнутся 29 марта. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 28 марта журналистам.
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Он отметил, что сегодня они вряд ли продолжатся, так как делегации отправляются в Турцию.
«Но ожидаем, что завтра это может теоретически произойти», — сказал Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Украина вступили в переговоры 28 февраля, на пятый день проведения российской военной спецоперации по защите Донбасса. Затем 10 марта в Анталье состоялась встреча глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящее время переговоры продолжаются в режиме видеоконференцсвязи, делегацию России возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
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