Москва, 28 марта, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Заявление главы ЛНР Леонида Пасечника о возможности проведения референдума о включении республики в состав РФ — внутреннее дело самой ЛНР. Об этом 28 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это я не знаю, вопрос всё же надо к Пасечнику адресовать», — заявил Песков.

«Всё-таки речь идёт о государстве, независимость и суверенитет которого признала Российская Федерация, поэтому это суверенное государство и нужно обращаться за разъяснениями туда», — указал он.