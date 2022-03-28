Москва, 28 марта, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Благодаря более высокой сахаристости (16% против 15% у иностранных аналогов), созданные отечественными селекционерами сорта не уступают зарубежным аналогам. Об этом 28 марта рассказал директор департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки России Вугар Багиров, передает корреспондент ИА REGNUM.

WikimediaImages Сахарная свекла

Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада — трансляция»

Уточняется, что испытания гибридов сахарной свеклы в хозяйствах от Краснодарского края до Алтайского края показали высокий потенциал их продуктивности и эти исследования проводятся в сотрудничестве с ООО «СоюзСемСвекла» в рамках реализации комплексного научно-технического проекта «Создание высококонкурентных гибридов сахарной свеклы отечественной селекции и организация системы их семеноводства». Также проект является участником Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития сельского хозяйства на 2017−2025 годы.

Кроме того, отмечается, что за период реализации подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Федерации» ФНТП развития сельского хозяйства объем производства семян гибридов сахарной свеклы российской селекции состав, при том что три года назад этот показатель составлял всего 1,5%.

Также в текущем сезоне на рынке РФ представлены семь гибридов сахарной свеклы селекции указанного предприятия, в следующем — планируется к реализации 12 гибридов. Потенциал отечественных производителей позволит обеспечить потребность страны в семенах сахарной свеклы и занять большую часть рынка РФ к 2025 году. Корме того, устойчивые к различным заболеваниям и засухе гибриды сахарной свеклы экспортируются за рубеж, например, в Туркмению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в 2021 году российские научные организации совместно с предприятиями реального сектора экономики произвели около 20 тыс. тонн элитных семян картофеля, что составляет почти 50% потребности российского рынка.